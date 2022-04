Better Call Saul: 4 dingen die je moet weten over de serie

Het laatste seizoen van Better Call Saul staat op Netflix. We praten je bij.

Van spin-off tot verlengstuk van een megasucces. Better Call Saul is zoveel meer dan een spin-off op Breaking Bad. Deze serie werd ontzettend goed ontvangen en nu komt er een einde. We blikken terug en vooruit op deze spraakmakende televisieserie.

1. Meer seizoenen dan Breaking Bad

Het was je misschien niet eens opgevallen. Maar van BCS zijn meer seizoenen gemaakt dan Breaking Bad. Na vijf seizoenen was de koek op voor BB, terwijl er van de spin-off zes seizoenen zijn gemaakt. Een seizoen langer dus.

2. Twee jaar moeten wachten

Fans van de show hebben twee jaar moeten wachten op dit laatste seizoen. Het vijfde seizoen werd in 2020 uitgezonden. Nu is het eindelijk de beurt aan seizoen zes. Sinds deze week kun je genieten van de eerste helft van het nieuwe seizoen op Netflix.

3. Spin-off van een spin-off

Wist je dat er een spin-off van Better Call Saul bestaat? Het heet Talking Saul en is een talkshow waarbij de aflevering besproken wordt. Deze spin-off is vooral voor de kijkers in de Verenigde Staten relevant. Daar wordt deze serie uitgezonden op AMC.

Het principe is niet nieuw. Van Breaking Bad was er ook een Talking Bad. Hetzelfde recept wordt gebruikt voor The Walking Dead.

4. Het laatste seizoen

Het laatste seizoen van Better Call Saul wordt nu wereldwijd met hetzelfde tijdschema uitgezonden. In totaal bestaat het zesde seizoen uit 13 afleveringen. De eerste helft van het seizoen kun je nu streamen op Netflix. Vanaf halverwege juli verschijnt de tweede helft op de streamingdienst.