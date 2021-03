Bevestigd: Apple en Samsung moeten oppassen voor Xiaomi - Apparata

Xiaomi zit Samsung en Apple op de hielen in Europa, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het Chinese merk vult het gat dat Huawei heeft achtergelaten.

Vorige maand kwam Gartner met een lijstje smartphone-toppers van 2020. Daaruit bleek dat Xiaomi flink op de hielen van Samsung en Apple zat. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn, nu ook counterpoint hun cijfers over de Europese smartphone-markt van 2020 publiceert.

Xiaomi zit Samsung en Apple op de hielen

Xiaomi was het op twee na grootste smartphone-merk ter wereld in 2020. Dat heeft deels ongetwijfeld met enkele solide smartphones te maken. Maar het Chinese bedrijf maakt natuurlijk ook smakelijk gebruik van de problemen die Huawei heeft.

In de onderstaande tabel zie je dat Huawei gezakt is naar de vierde plek. Dat is inclusief de cijfers van sub-merk Honor. Die laatste werd recentelijk verkocht, dus de verkoopcijfers van Huawei zullen in 2021 alleen maar verder kelderen.

Foto @Counterpoint

Dat terwijl Xiaomi in 2020 keihard vooruit ging in Europa. De totale verkoop verdubbelde bijna naar 26,7 miljoen eenheden. Het marktaandeel verdubbelde zelfs precies naar 14%. Daarmee zitten de Chinezen het Amerikaanse Apple wederom op de hielen. Hoewel het marktaandeel van de iPhone-maker ietsje steeg, daalde het totale aantal verkochte smartphones vergeleken met 2019 juist een beetje.

Volgens de analisten van Counterpoint gaat Xiaomi vooral in Spanje en Italië keihard. Daar was respectievelijk 28% en 17% van alle verkochte smartphones er eentje van Xiaomi. Dat markeert direct het volgende doel van het Chinese merk; andere Europese markten overnemen. Volgens het medium richt Xiaomi in 2021 de pijlen op meer meer premium markten, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Kortom, waar Samsung en Apple voorheen vooral tegen Huawei aan het knokken waren, markeert 2020 een keerpunt: Xiaomi zit ze op de hielen. Met de verwachte verdere daling van het marktaandeel van Huawei zal Xiaomi in 2021 vast nog verder doorgroeien en een bedreiging voor de twee grote jongens vormen.