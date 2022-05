Bevestigd: dít is de eerste smartphone met een 200 MP camera!

De eerste smartphone met een gargantueske 200 MP grote camera is onderweg, dit merk bevestigt nu deze primeur in handen te hebben.

In een markt met veel concurrentie is het een kwestie van tegen elkaar op bieden. Voor de ontwikkeling van betere apparaten is dat best een goede zaak. Want al is het voor fabrikanten vaak een manier om aan te tonen dat je technologisch goud in handen hebt, voor de consument is een beter apparaat te allen tijde goed nieuws.

200 MP camera op smartphone

Waar de consument sowieso wat aan heeft: een betere camera. In harde cijfers is er nu een gigant van een camera onderweg. De eerste 200 MP camera voor een smartphone is bevestigd. Door lekken is de verrassing er een klein beetje af, maar bevestiging is altijd fijn. De eerste smartphone met een 200 MP camera wordt de Motorola ‘Frontier’.

Motorola Frontier

Dat bevestigt Motorola met bovenstaande afbeelding op Weibo. We snappen het als je Chinees niet perfect is, maar vertaald betekent het zoiets als ‘een nieuw tijdperk met 2 miljoen pixels’. En het sluit dus aan bij eerdere lekken: wij konden in maart een lek tonen van een Motorola smartphone met een 200 MP camera. Dat bleek dus dicht bij de waarheid te zitten.

Samsung

De lens is overigens niet van Motorola, maar van Samsung. Die kondigden eerder de ISOCELL HP1 Image Sensor aan. Door het lek weten we nu ook met enige zekerheid hoe het camera-eiland eruit gaat zien. Zoals je kunt zien is het camera-eiland zo groot als de halve telefoon en is de lens bijna even groot.

Beter?

Nou zijn harde megapixels altijd goed, maar wat betekent een 200 MP camera nou? Dat moet natuurlijk blijken. De beste smartphone camera’s zijn niet alleen goed qua megapixels, ook worden de foto’s ‘opgepoetst’ met software. Dat moet dus eveneens in orde zijn om een 200 MP camera ook een geweldige camera te maken. We gaan het zien met de Motorola ‘Frontier’ (een codenaam), wat het nieuwe vlaggenschip van Motorola wordt in 2022.