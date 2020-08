‘Bevestigd’: Microsoft komt met Xbox Series S

De controller voor Xbox Series X zou het geheime plan definitief bevestigen. Dit zijn de verschillen.

Natuurlijk werkt Xbox aan de release van Xbox Series X als dé console voor de komende jaren. Toch verschenen er de afgelopen maanden af en aan geruchten over de komst van een budgetmodel, de Xbox Series S. Microsoft liet echter niets los en het was lange tijd stil rond deze tweede console. In juni dook de tweede console ineens op in codes van Xbox zelf, waardoor de geruchtenmolen weer ging lopen. Nu heeft een zekere Zak S aan alle twijfel een eind gemaakt. De budgetversie van de Xbox Series X komt!

Wat maakt de komst van Xbox Series S definitief?

Zak S kocht op de Amerikaanse marktplaats Offerup een controller voor de Xbox Series X. Toen hij deze ontving stond op de verpakking dat deze controller geschikt zou zijn voor de Xbox Series X en de Xbox Series S. Uiteraard zorgde die ontdekking voor veel rumoer.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Natuurlijk zorgde deze mededeling voor een hoop rumoer op internet, want er is nog geen officiële Xbox Series X-controller te koop en de Xbox Series S is (nog) niet bevestigd. De poster blijft echter bij zijn verhaal en postte een vergelijk met de controller voor de Xbox One om de verschillen te laten zien.

Side by side comparison with the Xbox one controller pic.twitter.com/FRPSiLx7OU — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Toen men nog niet overtuigd leek plaatste hij zelfs een filmpje.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Omdat hij de bewuste afbeelding waarop geschiktheid voor X en S vermeld staat niet laat zien blijven sommige gebruikers sceptisch. Veel specialisten zijn er nu toch van overtuigd dat de Xbox Series S er gaat komen en dan wellicht zelfs deze maand al aangekondigd wordt door Microsoft.

Verschil Xbox Series X en Xbox Series S

Uiteraard is men benieuwd wat de verschillen dan zijn. The Verge claimt dat men product specificaties heeft gezien. Hieruit zou blijken dat de processor voor beide consoles hetzelfde is. Het verschil zit hem dan het RAM-geheugen (7,5 GB vs 13,5 GB en het aantal teraflops van de processor (4 vs 12) waardoor de Xbox Series S ondanks dezelfde processor minder krachtig zal zijn. Hoe je dat in de game-ervaring merkt is uiteraard nog even afwachten.

Hoe wordt de budgetcontroller ingezet?

Ook over hoe de twee controllers naast elkaar de markt moeten veroveren is nog niet helemaal bekend. Men gaat ervan uit dat de S-serie met name gekoppeld zal worden aan het Xbox All Access abonnement. Zou de Xbox zo de PS5 verslaan?