Bevroren fietsslot: wat te doen?

De vorst zorgt voor mooie winterse taferelen. Toch zijn er in de wintermaanden ook een aantal ongemakken door het winterse weer. Zo is er bijvoorbeeld slipgevaar, file en fietssloten die bevroren zijn. Hoe je jouw fietsslot weer ontdooit, lees je in deze blog.

Fietsslot ontdooien tips

Is je fietsslot bevroren en heb je thuis niet veel middelen tot je beschikking om te ontdooien? Dan zijn de volgende tips de oplossing:

Heet water

Probeer eerst wat heet water over je slot heen te gooien. Door de warmte is het mogelijk snel je fiets te ontdooien. Het nadeel van heet water gebruiken is dat je slot weer snel zal bevriezen door het water wat je er overheen gooit. Dit is dus echt een tip voor de korte termijn. Wellicht handig om na het ontdooien met heet water een speciale ontdooi spray te kopen voor je slot.

Warme adem

Heb je geen warm water in de buurt? Dan kun je proberen om het slot te laten ontdooien met je warme adem. Vouw hiervoor je handen om het slot heen en blaas je warme adem in het sleutelgat. Er is een kans dat het slot gaat ontdooien. Je hebt voor deze manier wel even wat tijd nodig.

Aansteker

Heb je een aansteker in je jaszak? Dan kun je het ook hiermee proberen. Verwarm kort je fietssleutel en probeer deze vervolgens in het bevroren slot te steken. Je moet voor deze manier snel zijn. De sleutel zal snel weer afkoelen. Let op: zet geen vlam in je fietsslot.

Slotontdooier

Als bovenstaande manieren niet werken bij het ontdooien van je fietsslot, is het handig om speciale slotontdooier aan te schaffen. Dit is een spray die je makkelijk in je slot kunt spuiten. Naast het ontdooien, zorgt deze spray ervoor dat je slot weer gesmeerd is. Opnieuw bevriezen is dan minder aannemelijk.

Helpen bovenstaande tips je niet of is je slot toe aan vervanging?