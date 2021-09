Big brother: Apple wil psycholoogje spelen

Volgens gelekte documenten werkt Apple aan een almachtig algoritme waarmee onder meer een depressie herkend kan worden. Eng of handig?

Apple zet de laatste jaren keihard in op privacy, maar stiekem zijn ze mogelijk met een functie bezig die heel veel inbreuk op je privacy kan maken. Volgens documenten ingezien door The Wall Street Journal is de iPhone 13-maker bezig met technologie om je mentale gezondheid in de gaten te houden (paywall, via TechCrunch). Apple wil dan bijvoorbeeld kunnen herkennen of je momenteel een depressie hebt. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Apple herkent depressie

Volgens de gelekte documenten is Apple dus van plan om je mentale gezondheid in de gaten te houden. Op basis van de mobiliteit, lichamelijke beweging, slaappatronen en typegedrag wil Apple een algoritme ontwikkelen om onder meer een depressie te herkennen. Hiermee zouden ook andere cognitieve- en angststoornissen herkend moeten worden. Ze werken daarmee samen met een de universiteit van Los Angeles en een Amerikaanse farmaceut.

Enerzijds is mentale gezondheid een ontzettend relevant thema. Vanwege de coronapandemie en in algemenere zin het moderne leven hebben veel ouderen en jongeren last van psychische klachten. Aangezien we al zoveel data moeten afgeven aan bedrijven als Apple, kunnen ze daar in theorie maar beter wat goeds mee doen.

Aan de andere kant zijn er maar weinig andere dingen die persoonlijker en gevoeliger zijn dan je mentale gezondheid. Apple kan met de juiste gegevens en dit twijfelachtige algoritme ontzettend veel over je uitvogelen. Laat staan dat deze informatie om wat voor reden dan ook op straat komt te liggen.

Voor de goede orde, Apple wil hiermee geen vervanging voor de dokter, therapeut of psychiater ontwikkelen. Tenminste, nog niet. Het gaat hier strikt om een indicatie voor de gebruiker zelf. Het kan iemand een aanzetje geven om eens hulp te gaan zoeken. Aan de andere kant, stel je voor dat het na een lange depressie eindelijk weer hartstikke goed met je gaat en Apple maar blijft beweren dat je nog steeds een depressie hebt. Luister je dan naar je lichaam of je dan toch weer aan jezelf twijfelen?