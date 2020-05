Bijna 1 uur vliegen met de nieuwste drone van DJI

Langdurig in de lucht hangen, dat doe je bijna 1 uur met deze DJI drone.

Drones die gericht zijn op vermaak kun je nooit zo lang in de lucht houden. Drones die zijn gemaakt voor commercieel gebruik worden met een hele andere intentie geproduceerd. En dat is precies waar de nieuwe DJI Matric 300 voor bedoeld is. Deze DJI drone kan bijna 1 uur in de lucht zweven.

Laten we eerst eens de specs van de nieuwe DJI Matric 300 behandelen. Deze drone heeft rondom de body detectie sensoren zitten en kan tot een afstand van 15 kilometer videobeelden delen. Het apparaat komt met twee verschillende camera modules. Een 20 megapixel camera met 23x hybride zoom en een 12 megapixel camera groothoeklens. Dan zit er nog een laser op die afstanden van 3 tot en met 1200 meter kan lezen.

Deze nieuwe DJI Matrice 300 heeft ook een dual-modus. Daarmee kunnen twee mensen de drone tegelijkertijd los van elkaar bedienen. Ook kan zo een persoon de drone op afstand overnemen als deze buiten bereik van de eerste komt. De grootste aantrekkingskracht is de verbeterde batterij. De DJI Matrice 300 drone kan met 55 minuten vliegduur bijna 1 uur in de lucht hangen. Zijn voorganger, de Matrice 200, bleef slechts 38 minuten in de lucht.

Het is niet bekend wat de DJI Matrice 300 gaat kosten. De nieuwe drone komt in de tweede helft van het jaar op de markt.