Bijna de helft van Netflix gebruikers in Nederland betaalt niet

In Nederland betaalt bijna de helft van alle mensen die van Netflix gebruikmaken niet voor het account. Bij andere streamingdiensten is dat veel minder.

Nederlanders zijn bereid om flinke bedragen uit te geven aan streamingdiensten. Bereid zijn we, maar we doen het nauwelijks! Uit onderzoek van Pricewise blijkt namelijk dat bijna de helft van alle streamende Nederlanders met Netflix niet voor hun account betaalt. Überhaupt wordt er massaal aan accounts delen gedaan, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Netflix loopt flink geld mis in Nederland

In een persbericht maakt prijs-vergelijker Pricewise bekend hoe weinig we voor onze streaming content betalen. Maar liefst 28% van alle streamende Nederlands betaalt niet voor een abonnement. We kijken massaal mee op andermans accounts. Vooral jongeren Netflixen er graag op los. En uit een eerder onderzoek bleek dat juist die doelgroep graag met iemand anders meekijkt.

Ook is opvallend dat vooral Nederlanders met Netflix niet voor hun abonnement betalen. 43% van de Netflix gebruikers betaalt niet mee aan het account. Maar over het algemeen betaalt slechts 28% van de streamende Nederlanders niet voor concurrenten als Disney+ en Videoland. Misschien was het verwijderen van de gratis proefperiode toch geen slim idee?

Daarbij moet gezegd worden dat verreweg de meeste streamende Nederlanders Netflix ontvangen; 84% van alle streaming-abonnementen worden bij Netflix afgesloten. Dat zijn dus een honderden duizenden gebruikers die er niet voor betalen!

Sharing is caring

Natuurlijk is het daarmee nog niet gezegd dat bijna de helft van alle Netflixers een crimineel is. Duurdere abonnementen hebben immers de mogelijkheid om met meerdere mensen – bijvoorbeeld in één huishouden – tegelijkertijd te kijken. Ook kunnen huisgenoten, koppels en vrienden zonder problemen samen met één account iets kijken.

Hoe dan ook, dat percentage zal voorlopig alleen maar stijgen. De onderzoekers zien duidelijk dat vooral jongeren streamen en veelal ook alleen maar een telecom-abonnement afsluiten met internet. Ofwel, geen TV. Terwijl de oudere generaties langzaam wennen aan streaming en de jongere generaties er zo in rollen, zullen er ongetwijfeld veel meer Netflixers, Disney Plussers en Videolanders bij komen. Ook corona heeft de streamingdiensten een flinke boost gegeven.