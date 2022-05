Bill Gates heeft een mening: crypto draagt niet bij aan de samenleving

De oprichter van Microsoft heeft overal een mening over. Bill Gates zegt dat crypto geen waardevolle output heeft.

Microsoft mede-oprichter Bill Gates heeft uitgelegd waarom hij geen Bitcoin of andere cryptocurrencies bezit. “Ik vind het leuk om te investeren in dingen die waardevolle output hebben”, zei Gates, eraan toevoegend dat crypto “niet bijdraagt ​​aan de samenleving zoals andere investeringen.”

Bill Gates en crypto

Hij deelde zijn mening tijdens een Reddit AMA (Ask Me Anything) sessie donderdag. Een van de vragen die hem werden gesteld was: “Wat vind je van Bitcoin en cryptocurrencies?” Gates antwoordde: Ik bezit er geen. Ik investeer graag in dingen die waardevolle output hebben.

Hij voegde eraan toe: “De waarde van bedrijven is gebaseerd op hoe ze geweldige producten maken. De waarde van crypto is precies wat een ander besluit dat iemand anders ervoor zal betalen, dus niet iets toevoegen aan de samenleving zoals andere investeringen. Dit standpunt komt eigenlijk overeen met de mega-investeerder Warren Buffet. De twee heren zijn dan ook goede vrienden. Buffet zei eerder “Het levert niets op” en merkte op dat hij niet $ 25 zou betalen voor alle Bitcoin ter wereld. “Wat zou ik ermee doen? Ik zou het op de een of andere manier aan je terug moeten verkopen. Het zal niets doen’, meende hij.

Criticus

De twee rijke mannen zijn al aardig op leeftijd. Misschien is het daarom dat ze geen fan zijn van de digitale munten. Beiden zijn al langer behoorlijk kritisch op crypto’s. Gates zei ook dat crypto een technologische innovatie was waar de wereld beter af zou zijn zonder. Gates merkte op: “De manier waarop cryptocurrency tegenwoordig werkt, maakt bepaalde criminele activiteiten mogelijk. Het zou goed zijn om daar vanaf te komen.”