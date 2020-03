Bill Gates neemt na 45 jaar afscheid van top Microsoft

De miljardair blijft nog wel betrokken bij het techbedrijf.





45 jaar geleden richtte Bill Gates samen met Paul Allen het Amerikaanse bedrijf Microsoft op. Allen kwam in 2018 te overlijden. Gates was nog altijd betrokken bij de top van zijn bedrijf. Tot nu. De mede-oprichter heeft te kennen gegeven een stapje terug te willen doen.

Bill Gates heeft een reputatie als iemand die goed wil doen voor deze wereld. Hij zit zich in voor allerlei goede doelen met zijn eigen Bill & Melinda Gates Foundation. De miljardair heeft besloten zich meer bezig te willen houden met deze zaken en neemt daarom afscheid van de top van Microsoft.

Het is niet zo dat het hoofdstuk Microsoft is afgesloten. Hij blijft betrokken bij het bedrijf in een adviserende rol. Gates maakt echter niet langer deel uit van het bestuur van Microsoft. Gates was ook lid van het bestuur van Berkshire Hathaway. Ook deze functie legt hij neer. In een post op Linkedin zegt de miljardair zich onder meer in te gaan zetten voor wereldgezondheidszorg, onderwijs en het vechten tegen klimaatverandering.