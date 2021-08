Binance illegaal actief in Nederland, aldus de DNB

Bitcoin kopen kan bij behoorlijk wat partijen, daarvan is Binance misschien wel de bekendste. Echter opereert Binance illegaal in Nederland zegt De Nederlandsche Bank.

Er zijn allerlei strenge regels waar je als aanbieder van cryptocurrency aan moet voldoen, wil je kunnen opereren in Nederland. Met die regels zijn Europese of Nederlandse bedrijven goed mee bekend, maar vaak zie je dat bedrijven buiten onze regio’s wat minder van deze regels op de hoogte zijn. Zeker omdat die regels vaak nog maar net nieuw zijn.

Binance in Nederland

Binance opereert vanuit de Kaaimaneilanden, maar lapt de regels in Nederland aan de laars. Daarover bericht De Nederlandsche Bank (DNB). Om in Nederland Bitcoin en andere crypto te verkopen moet je als klant onder andere verplicht registreren. Binance vraagt echter helemaal niet om een registratie. Je kunt er gewoon, anoniem als het moet, crypto aanschaffen.

Jij als klant hoeft nergens voor te vrezen. Het is Binance dat als bedrijf illegaal in Nederland opereert. Er zal dus opgetreden moeten worden tegen deze firma. Dat zou ook een eerlijke ontwikkeling moeten zijn voor de concurrentie die zich wel netjes aan de regels houden. Want op deze voet doorgaan is oneerlijk voor de bedrijven die wel geïnvesteerd hebben in de nieuwe regels.