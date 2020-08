Apple patenteert revolutionaire vinding voor iPhone

Gaat Apple eindelijk iets doen tegen dure reparaties van jouw iPhone?

Apple heeft twee patenten aangevraagd die de binnenkant van de iPhone en de Apple Watch aan moeten pakken. Hiermee wil men verstoringen aan de hypergevoelige sensoren en andere hardware-schade voorkomen.

iPhone krijgt schoonmaak aan de binnenkant

Uiteraard helpt het voor optimaal gebruik en lange levensduur om de buitenkant van jouw iPhone op juiste wijze schoon te maken. De binnenkant komt daarbij echter niet aan bod. Dit is een probleem wat vuil aan de binnenkant kan de hardware, inclusief gevoelige sensoren, beschadigen.

In twee patenten, die je hier en hier kunt bekijken claimt Apple een oplossing te hebben.

Ozon en ultraviolet licht in jouw iPhone?

Volgens de patenten zal men de kwetsbare sensoren gebruiken om periodiek ozon door het binnenwerk van de iPhone te brengen. Dit door middel van ultraviolet licht.

Zo worden ongewenste organische stoffen (zoals vet van de vingers of afval van het oor) afgebroken en/of uitgestoten.

Dit is natuurlijk een frisse gedachte, maar ook belangrijk. Apple wil namelijk functies van de Apple Watch en andere ” meet-functies’ zoals een gasmeter of vochtigheidsmeters in de iPhone integreren. Door vuil haperende detectiesensoren kan men dan natuurlijk niet gebruiken.

Is er een plan achter het plan?

Nu is het altijd afwachten of een patent het traject van tekentafel tot massaproductie weet te overleven, maar de stap is opmerkelijk. Kapotte sensoren betekenen immers vaak een nood tot repareren. Daar is Apple zeer beschermend over. Zou het feit dat utraviolet licht het Coronavirus kan doden iets met deze vinding te maken hebben? We zijn benieuwd.

Overigens is het idee van ultraviolet licht als schoonmaakmiddel voor de smartphone niet direct nieuw. Wij spotten in 2014 al deze zonnebank voor jouw smartphone.