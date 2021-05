Binnenkort chatten met mede-gamers op je PlayStation - Apparata

Even snel chatten met je mede-gamers tijdens een spelletje, dat gaat straks makkelijker worden op je PlayStation

Het brengt een extra dimensie met zich mee, als je tijdens een potje gamen ook met je mede- gamers kan chatten of bellen via je PlayStation. Je kunt bijvoorbeeld snel een strategie uitwisselen tijdens een Call- of Duty spelletje. Of je overwinning vieren na een grandioze streak. Dat gaat makkelijker worden, want Sony gaat de populaire game- chatapp Discord naar de PlayStation brengen.

Chatten op PlayStation

De twee bedrijven gaan hiervoor een samenwerking aan. Dat schrijft Sony- baas Jim Ryan in een blog. We kennen Discord natuurlijk, dit is een zeer populaire berichtendienst onder gamers. Het bedrijf heeft inmiddels 140 miljoen maandelijkse gebruikers. Met de app kunnen gebruikers berichten naar elkaar sturen, maar ook met elkaar bellen. Dit alles kan in besloten groepen en met streamingssessies. Straks kan je dus chatten op je PlayStation via Discord.

Investering

Xbox heeft al een actieve samenwerking met de app, maar de samenwerking met Sony gaat een stap verder. Sony geeft namelijk aan dat het bedrijf geïnvesteerd heeft in Discord.

Samen zijn onze teams hard aan het werk om Discord te verbinden met jouw sociale- en game-ervaring op PlayStation Network Jim Ryan van Sony

Wat de investering is en hoe de samenwerking er concreet uit gaat zien is nog onbekend. Sony geeft wel aan dat het een klein aandeel heeft bemachtigd van het bedrijf. Eerder was Discord in gesprek met Microsoft om overgenomen te worden voor een bedrag van ongeveer 10 miljard dollar. Het bedrijf besloot echter deze gesprekken niet voort te zetten en zelfstandig door te gaan.

De aankomende maanden gaat dit alles verder uitgewerkt worden en krijgen we meer te horen. Naar verwachting zal Discord in 2022 te gebruiken zijn via je PlayStation. Het is in ieder geval wel een coole ontwikkeling dat je makkelijker kan chatten via je PlayStation, zodat gamen nog interactiever gaat worden.