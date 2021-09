Binnenkort met WhatsApp-betalingen geld terugkrijgen

WhatsApp

De berichtendienst gaat het mogelijk maken om via WhatsApp-betalingen geld terug te krijgen. En dat is goed nieuws.

WhatsApp blijft zoeken naar manieren om geld te verdienen. Eerder kwamen ze al met een soort van online bedrijvengids. WhatsApp Pay is een van de weinige inkomstenstromen voor de populaire chat-app, omdat er (nog) geen advertenties worden weergegeven. En om meer mensen deze betalingsservice te laten gebruiken, biedt het bedrijf mogelijk cashback-beloningen aan.

WhatsApp-betalingen

WABetaInfo weet er meer over. Volgens een rapport van hun werkt WhatsApp aan een cashback-functie in een bètaversie van zijn Android-app. Afgelopen november lanceerde het bedrijf WhatsApp Pay in India, nadat het twee jaar in de testmodus had gedraaid vanwege obstakels in de regelgeving. Ze zijn er dus al een tijdje mee bezig.

De oplossing van WhatsApp is gebaseerd op de Unified Payments Interface (UPI) -standaard, die ook wordt gebruikt door andere betalingsapps zoals Walmart’s PhonePe, Google’s Google Pay en de Indiase fintech-gigant Paytm.

Verleiden

Dit is natuurlijk niet nieuw. Andere apps gebruiken dit al en bieden ook cashback-aanbiedingen. Dit om mensen te verleiden hun diensten te gebruiken boven anderen. Dit is de eerste keer dat we horen dat Facebook (eigenaar van WhatsApp) het ook gaat proberen. Momenteel heeft WhatsApp Pay geen groot aandeel in de Indiase UPI-betalingsmarkt. De cashback-aanbieding is misschien de manier van het bedrijf om het populairder te maken.

Het rapport van WABetaInfo merkt op dat de huidige code verwijst naar een eenmalige cashback van slechts ₹ 10 ($ 0,14). Dit vrij laag in vergelijking met wat andere apps zoals Google Pay bij de lancering boden. Maar het zou tijdens de uitrol kunnen veranderen. Bovendien krijg je de cashback 48 uur nadat je de betaling hebt gedaan.

De beloning kan ook alleen zijn voor de mensen die voor het eerst transacties uitvoeren via WhatsApp Pay, dus als je het al hebt gebruikt, heb je misschien pech. De berichtendienst test de functie dus, het is de vraag of het succesvol zal zijn.