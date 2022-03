Binnenkort wordt WhatsApp handig voor bestanden versturen

WhatsApp is natuurlijk al handig voor bestanden versturen, maar dit wordt nog handiger.

WhatsApp is al niet meer weg te denken uit de mobiele samenleving. De gratis berichtendienst die via internet opereert is mateloos populair. Dat was zo, is zo, en zal waarschijnlijk zo blijven. Helemaal omdat er steeds meer functies worden toegevoegd aan de app. Zo ook eentje die nu in de testfase zit wat best interessant kan worden.

Grote bestanden versturen via WhatsApp

WhatsApp kan namelijk een handige manier zijn om snel bestanden te versturen. Of dat nou filmpjes, foto’s of andere dingen zijn maakt niet uit, WhatsApp kan het allemaal versturen. Tenminste, zo lang het kleiner is dan 100 MB. Dat is genoeg voor foto’s of korte video’s, maar voor gigantische boekwerken, lange video’s of andere enorme aantallen is WhatsApp dus te basaal. Dat gaat veranderen. WhatsApp is aan het testen met een flink vergrote bestandslimiet.

Bestanden van 2GB op WhatsApp!

In Argentinië krijgen mensen nu namelijk een melding dat je bestanden tot en met 2 GB kunt versturen via WhatsApp. Dat is een flinke vergroting ten opzichte van de 100 MB limiet. Het zou ervoor kunnen zorgen dat je veel langere video’s kunt sturen, misschien zelfs korte films. Het maakt WhatsApp weer een stukje handiger.

Het is dus een test: misschien is het niks, misschien kan de rest van de wereld het binnenkort ook ontvangen. (via WABetaInfo)