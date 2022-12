BioHome3D: volkomen recyclebaar 3d geprint huis

Niet alleen hebben we te weinig huizen, er komt ook nog eens heel veel sloopafval vrij als we oude huizen afbreken. BioHome3D lost beide problemen in een keer op.

Snel te bouwen en uit natuurlijke materialen

In deze snel veranderende wereld willen we nog wel eens van woonplaats veranderen. Meestal lukt het wel om een nieuwe bewoner voor je oude huis te vinden, maar als er echt grote veranderingen zijn, zoals het verdwijnen van de industrie uit het Amerikaanse Detroit, kan het gebeuren dat grote delen van de stad in een spookstad veranderen. Met recyclebare huizen die snel zijn te bouwen, en ook goed zijn te recyclen, zouden we dat kunnen voorkomen. De universiteit van Maine slaagde erin om deze twee vliegen in een klap te slaan met BioHome3D.

BioHome3D, ecologische materialen en bouw

Uniek aan de BioHome3D is dat echt elk onderdeel van het huis is geprint met een 3D-printer, die eerder ook is gebruikt om een grote boot mee te printen. Er is dus verder weinig montage meer nodig. Je hoeft alleen de stukken naar de bouwplaats te vervoeren en ze aan elkaar te bevestigen.

Ook uniek zijn de materialen waarvan dit huis is gemaakt. Het bestaat namelijk helemaal uit houtpulp en biologisch afbreekbare hars op basis van PLA, een biologisch afbreekbaar plastic dat veel bij 3D printen wordt gebruikt. Het project vond plaats in nauwe samenwerking met de lokale bouwcommissie, waardoor het aan alle eisen voldeed.

Het huis is geïsoleerd met een mengsel van houtvezels en cellulose, dat in de holle wanden werd geblazen. Dit maakt, dat het huis ook het in de winter barre klimaat van Maine kan overleven.

Het is een eengezinswoning met één verdieping en een oppervlakte van 60 m2. Omdat het huis bijna helemaal uit biologische, plantaardige materialen bestaat, wordt er nauwelijks CO2 uitgestoten bij de productie van het huis. Het is ook erg goed geïsoleerd waardoor ook het energiegebruik laag ligt.

Meer informatie vind je op de BioHome3D site van de universiteit van Maine.