Biolite CampStove 2+, laad je telefoon op met een vuurtje

Wil je genieten van een lekker knapperend vuurtje en tegelijkertijd je telefoon opladen? Maak dan kennis met de Biolite CampStove 2+.

Waarom de Biolite CampStove 2+ best handig is

Er bestaan al bruikbare zonnepanelen, waarmee je je telefoon of je powerbank kan opladen. Er zijn ook generatoren waarmee je met behulp van spierkracht elektrische apparatuur kan opladen. Deze hebben echter allemaal nadelen. Zo schijnt de zon alleen maar overdag. En is het geen pretje om een kwartier lang te moeten sjorren aan de mechanische generator om daarmee je telefoon op te kunnen laden.

Maar gelukkig is er een redelijk betaalbare (€180) oplossing, waarmee je tegelijkertijd kan genieten van een knapperend vuurtje en je telefoon op kan laden. De Biolite CampStove 2+.

Wat kan je met de Biolite CampStove 2+?

De bediening van de Biolite CampStove 2+ is vrij eenvoudig. Je zoekt brandbaar materiaal bij elkaar, je steekt dat aan en laat de vlammen branden terwijl je telefoon op wordt geladen en je bijvoorbeeld een ketel heet water bereidt.

Je kunt dus twee keer genieten van je vuurtje, zowel om dingen op te warmen of eten te koken, en jezelf bij te warmen, als om je telefoon op te laden. En dat is nog niet alles. want er is ook een lamp ingebouwd. Kortom, als je midden in de rimboe zit, dan zou je wel eens erg blij kunnen worden van dit apparaat.

Sterker nog, de fabrikant schenkt deze toestellen aan mensen in ontwikkelingslanden, die hiermee zowel kunnen koken als de smartphone op kunnen laden.

Wat is het werkingsprincipe van het systeem?

De fabrikant, Biolite, is groot geworden met de crowdfunding van dit product. Als zodanig is het uniek: het bevat een thermo elektrische generator. Dit type energieopwekker maakt gebruik van het temperatuursverschil tussen het vuur en de omgeving om elektriciteit op te wekken. Dat betekent, dat je de ingebouwde powerbank oplaadt door een vuurtje te stoken. Erg handig natuurlijk, alles wat maar brandt, levert energie op. Ook kan je een USB snoertje in de Biolite CampStove 2+ prikken om jouw telefoon op te laden.

Voor- en nadelen van de Biolite CampStove 2+

Op dit moment is dit eigenlijk het enige apparaat waarmee je met behulp van een vuurtje je telefoon kan opladen. Met 3 watt is de laadsnelheid niet indrukwekkend hoog, maar in principe is in anderhalf uur je telefoon wel tot meer dan de helft opgeladen. Ook is het apparaat een uitstekend kookstel, waarmee je als je het vult met droog hout, in 5 minuten een liter water aan de kook kan brengen. Het is met 900 g een klein apparaat, dat je makkelijk mee kan nemen.

Het enige nadeel is dat de laadsnelheid niet heel hoog is. Je kan er een telefoon mee opladen terwijl het vuurtje uitbrandt.

Kopen of niet kopen?

Dit is op dit moment het enige draagbare houtgestookte kooktoestel, waarmee je ook elektriciteit kunt opwekken. Met een aankoopprijs van rond de € 170 is dit een betaalbaar apparaat, waarbij je behoorlijk wat waar voor je geld krijgt. Niet alleen is het een goed functionerend kooktoestel, ook kan je hiermee je telefoon en smartwatch opladen terwijl je aan het koken bent.

Hou je van survival en leven van het land, dan moet je de lichte en zeer veelzijdige Biolite Campstove 2+ niet laten liggen. Heb je meer, of zwaardere elektronische apparatuur, dan kan je beter kijken naar een draagbaar zonnepaneel.