BioPod van Interstellar Lab maakt landbouw op Mars mogelijk

Planten hebben het iets makkelijker dan mensen op Mars, omdat ze dol zijn op kooldioxide. Dankzij de BioPod wordt het ook warm en vochtig genoeg voor ze.

Artist impression van een cluster BioPods op Mars. Bron/© Dassault, fair use

Mars, een extreem Antarctica zonder zuurstof

Het klimaat op Mars kan je het beste vergelijken met dat op Antarctica, maar dan met grotere temperatuurextremen. Zo kan het overdag in de zomer soms net 20 graden worden op de evenaar, maar in de winter daalt de temperatuur tot onder de 120 graden onder nul. Dat is zo koud, dat zelfs kooldioxide, waar de atmosfeer van Mars bijna helemaal uit bestaat, bevriest.

Dat komt omdat de zon zwakker is en de atmosfeer van Mars maar heel dun is, rond de 1% van die van de aarde, waardoor deze nauwelijks warmte vasthoudt. Hoewel heel misschien een korstmos op een beschut plekje in de tropen van Mars het net zou kunnen overleven, hebben alle andere planten meer bescherming nodig. Bescherming, die de BioPod kan bieden.

De Biopods vormen onderdeel van een groot, luchtdicht systeem. Bron/copyright Dassault, fair use

BioPod, een opblaasbare kas met bescherming tegen straling

De BioPod is ontwikkeld door Interstellar Lab van het Franse lucht- en ruimtevaartconcern Dassault. De bedoeling is dat de BioPods gaan zorgen voor de voedselvoorziening van deelnemers aan de Artemismissies van NASA, op de maan. Prototypes zijn al uitgeprobeerd op aarde. Hier bleken ze goed te functioneren. Dat is ook goed, want de maan is helemaal luchtledig. Ook op Mars zullen deze kassen goede diensten bewijzen, gesteld natuurlijk dat ze op de maan goed werken.

Makkelijker te vervoeren

Het transport van deze kas naar de maan, of naar Mars, is in verhouding niet een heel groot probleem, omdat ze zowel opvouwbaar als opblaasbaar zijn. Zijn ze eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming, dan kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier ontstaat er een luchtdicht dorp, zodat de astronauten de planten kunnen verzorgen zonder dat ze een ruimtepak hoeven te dragen.

Goed nieuws natuurlijk allemaal, daardoor wordt de kans een stuk groter dat spannende series als The Expanse ook echt werkelijkheid gaan worden en we de rest van het zonnestelsel kunnen gaan bewonen.