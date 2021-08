Bitcoin aanbieder LiteBit waarschuwt voor phishing

Er circuleren neppe mailtjes die claimen net doen of deze afkomstig zijn van Bitcoin aanbieder LiteBit.

Handel jij in cryptocurrency via LiteBit of heb je daar ooit een account aangemaakt waar je verder niet zoveel mee doet? Mocht je in elk geval een actief mailadres gekoppeld hebben aan een LiteBit account dan moet je oppassen voor phishing. Daarvoor waarschuwt het bedrijf.

De laatste dagen heeft LiteBit een enorme toename in phishing pogingen via e-mail waargenomen. In de mails wordt gevraagd om je account te verifiëren en/of ontbrekende informatie toe te voegen. De mails lijken net echt, dus laat je niet voor de gek houden. Als je zelf nergens om gevraagd heb krijg je ook niet zomaar een dergelijk mailtje.

Om je account te verifiëren en/of ontbrekende informatie toe te voegen via de valse emails kom je vervolgens terecht op een webpagina om in te loggen. Zodra jij hier je LiteBit account en wachtwoord hebt ingevuld zijn criminelen in handen van jouw gegevens.

LiteBit heeft drie tips gegeven om erachter te komen of je met phishing te maken hebt of niet. Check het emailadres van de afzender. Controleer vervolgens de link in de mail en als derde, check het onderwerp van de e-mail.