Bitcoin als officieel betaalmiddel: werkt dat?

Weet je nog, dat El Salvador Bitcoin nu als officieel betaalmiddel heeft? Nu het in werking is gesteld, wordt duidelijk wat de kansen en valkuilen zijn.

Investeren in Bitcoin is voor velen een leuke bezigheid waar je een aardige duit aan kunt verdienen. Maar zou jij al je hele kapitaal vertrouwen als investering in de cryptomunt? Er is een land waar dat namelijk de makkelijke weg is. Dat is het Midden-Amerikaanse land El Salvador.

Bitcoin in El Salvador

Het is ook een mooi praktijkvoorbeeld van hoe het gaat. El Salvador is namelijk het eerste land wat legaal betalen met Bitcoin aandurft. Dan zie je gelijk welke hordes je moet nemen om tot een succes te komen. Want die hordes zijn er. Eerst even terug naar het begin: hoe bereid je een land voor op het gebruik van Bitcoin?

In El Salvador werd ingezet op een digitale Bitcoin wallet opgezet door de overheid. Deze heet Chivo. Om iedereen een voorzetje te geven, kreeg elke burger een Chivo wallet en 30 dollar aan Bitcoin als startkapitaal. Vervolgens moet elke winkel Bitcoin als wettig betaalmiddel accepteren. Ook zijn er Bitcoin wisselkantoren en pinautomaten.

Hordes

Goed, we hadden het net over nadelen. Eén nadeel is een nadeel met de praktijk in El Salvador. De Chivo wallet werkt namelijk gebrekkig. Volgens vele burgers mist hun geld en verlopen betalingen gebrekkig. Dat heeft volgens een expert in het land te maken met de code achter de Chivo wallet. Die werkt dus niet helemaal goed en is bovendien niet open source, wat de wallet ook niet veilig maakt. De expert in kwestie heeft zijn twijfels.

Het zijn wat beginnersdingetjes, veelal omdat het land nog maar net overgestapt is. De president van El Salvador geeft niet op. Want ze zijn nog wel de eerste. (via NewScientist)