Bitcoin bedenker is nu een van de rijkste personen op aarde!

Satoshi Nakamoto is de onbekende maker van Bitcoin en is met de huidige koers een van de rijkste personen op aarde.

Dit jaar, rond april, kwam de maker van het Bitcoin-netwerk Satoshi Nakamoto in de top 20 van rijkste miljardairs ter wereld. Maar nadat de prijs van Bitcoin daalde, kelderde de rijkdom van de uitvinder. Deze week heeft Nakamoto zich opnieuw aangesloten bij de top 20 van rijkste mensen op aarde. De laatste keer behaalde Nakamoto de 19e positie. En deze keer is de uitvinder van Bitcoin nu de 20e rijkste persoon ter wereld.

Bitcoin bedenker behoort tot de rijkste personen

Zes maanden na Bitcoin’s ‘All-Time High’, is Satoshi Nakamoto de 20e rijkste persoon ter wereld. De toonaangevende crypto-activa Bitcoin (BTC) is omhooggeschoten voorbij de $60K. En bereikte vrijdag een hoogtepunt van $62,945. Het gebruik van de huidige wisselkoers en de geschatte voorraad Bitcoins die de bedenker naar verluidt bezit, geeft aan dat de uitvinder van Bitcoin de 20e rijkste persoon wereldwijd is.

In een rapport van Whale Alert, dat de “Patoshi Patterns” bestudeert, wordt hierop ingegaan. In dit rapport wordt aangenomen dat Satoshi Nakamoto 1,125 miljoen BTC bezit. Het onderzoek van Whale Alert is gebaseerd op het onderzoek van Sergio Demian Lerner uit 2013 over de ‘Patoshi-patronen’.

Satoshi Nakamoto

De reden waarom mensen aannemen dat Satoshi Nakamoto al deze rijkdom bezit, is omdat naar schatting de uitvinder van Bitcoin ongeveer 1 miljoen van de munten bezit. Natuurlijk zijn er ondergrensschattingen die zeggen dat de uitvinder ‘slechts’ 750.000 BTC heeft verzameld. En vervolgens bovengrensschattingen die aannemen dat Nakamoto meer dan 1,1 miljoen BTC heeft.

De cryptogemeenschap in het algemeen gaat ervan uit dat Nakamoto ongeveer 1 miljoen Bitcoins heeft en omdat hij of zij deze tijdens het eerste jaar van het bestaan ​​van BTC heeft verworven, bezit de uitvinder ook alle ‘forks’ die aan de voorraad zijn gekoppeld. Tussen Bitcoin en drie Forks heeft Nakamoto ongeveer $61 miljard aan niet-uitgegeven rijkdom. En het lijkt erop dat dit met de huidige omhooggaande koers nog verder kan oplopen.