Bitcoin begint goed aan maart

Deze indicator verraadt verdere koersstijgingen.





We hebben de afgelopen dagen en weken gezien dat de Bitcoin flink in het rood dook in februari. Velen begonnen te vermoeden dat de pret weer voorbij was en dat we een diepe recessie tegemoet gingen.

Dat bleek nogal mee te vallen. Per eind februari maakte de cryptomunt in 2 maanden tijd, ondanks de rode februari-maand, een rendement van een kleine 20% sinds het begin van dit jaar.

Daarmee lijkt het ‘bloedbad’ van de afgelopen tijd veel eerder een logische correctie van een oververhitte markt in januari 2020. Het vertrouwen lijkt in ieder geval terug. Dit zien we niet alleen terug in de live cryptokoersen van de Bitcoin en top 5-cryptomunten, die ik vandaag om 14.50 uur noteerde. Dat het koersbeeld tot rust gekomen is, is echter duidelijk.

De hash rate, die het vertrouwen in de Bitcoin goed weergeeft en volgens analisten bij stijging vaak een voorbode is van koersstijgingen, noteerde namelijk vandaag een recordkoers.

Gaan we dan toch weer groene cijfers zien richting de Bitcoin halving?