Bitcoin beleeft belangrijke momenten

In de live koersen zien we dat investeerders het spannend houden.





Nadat de Bitcoin (BTC) sinds het begin van het jaar al in de lift zit lijkt de oververhitting de afgelopen dagen iets minder. Zo zagen we gisteren en eergisteren zelfs licht negatieve dagkoersen. Hoewel de vooruitzichten nog steeds erg positief blijven is het qua koersen toch een belangrijke periode voor de Bitcoin.

De grens van $ 9.200,- is daarbij cruciaal. Wanneer de Bitcoin-koers daarboven blijft is dit goed voor het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Dit blijft dan op koers om het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn (200 dagen) te overtreffen. Als dat gebeurt spreekt men van een ‘gouden kruis’.

De laatste keer dat zo’n gouden kruis ontstond was in april 2019 en dat leidde tot grote koersstijgingen in de daarop volgende maanden. Als de koers door deze grens zakt en richting $ 9.100,- gaat is de psychologische weerstand van $ 9.000,- dichtbij. We zagen eerder dat de markt in een bearish mood reageert als deze psychologische grens wordt prijsgegeven. Verdere koersdalingen liggen dan op de loer.

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.22 uur vastlegde, ondersteunen dat beeld. In de positief gestemde top vijf zien we de Bitcoin worstelen. Met een koers van $ 9.238,11 op het moment van schrijven belooft het dus een spannende dag te worden.

Bron: FX Street