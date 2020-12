Bitcoin bereikt nieuw record, maar voor hoelang? - Apparata

De Bitcoin is naar een nieuwe hoogte gegaan en noteert daarmee een record. Is het dit keer wel een blijvertje?

Iedereen kan zich 2017 nog wel herinneren. De Bitcoin domineerde als cryptomunt het nieuws in de laatste maanden van het najaar. En toen werd er een hoogtepunt bereikt met een koerswaarde van meer dan 19.000 dollar. Overal in het nieuws ging het over de cryptomunt. We zijn nu drie jaar verder en opnieuw is de Bitcoin in het nieuws. Dit keer omdat Bitcoin opnieuw een record heeft weten te halen.

Zo’n hype als 2017 is het niet, want het is natuurlijk de tweede keer dat de Bitcoin zoveel waard is. Het is echter de eerste keer dat de cryptomunt door de waarde van 20.000 dollar knalt. Op het moment van schrijven staat de teller op zo’n 20.700 dollar via de koers van Coindesk.

De afgelopen tijd flirtte Bitcoin al even met 20.000 dollar, maar de mijlpaal werd niet bereikt. De munt komt uit een diep dal, want in maart van dit jaar was de munt nog geen 5.000 dollar waard. Het is natuurlijk de vraag of de geschiedenis zich gaat herhalen. Niemand die het weet en dat maakt de Bitcoin ook zo’n aantrekkelijke investering. Doe dit alleen met geld dat je kan missen, want het kan alle kanten op gaan met cryptocurrency.