Bitcoin bizarre: stijgingen in dubbele cijfers

Zijn de live cryptokoersen een opstap naar recordkoersen?





De Bitcoin had het de afgelopen periode erg moeilijk, maar daar is nu verandering in gekomen. Gisteren stegen de koersen al, maar vandaag zien we bijzondere dingen gebeuren.

De live cryptokoersen van de Bitcoin en de belangrijkste cryptomunten, die ik vandaag om 14 uur vastlegde, laten een bizar beeld van dubbele stijgingen zien.

Dat de Tether (USDT) als enige niet stijgt is een goed teken. Deze munt is namelijk een stable coin. Zoals we eerder zagen stijgt die vooral wanneer de markt zich voorbereidt op forse verliezen.

Uiteraard zijn beleggers in extase over zo’n snel herstel na de klappen van eerder deze en vorige week. Erg optimistische analisten vergelijken het koerspatroon direct met koersen zoals we deze in december 2017 zagen.

$BTC gained 14.2% yesterday. Today, at $6,840, it's up 10.6% The last time bitcoin had two straight daily closes >10% was December 6-7, 2017.@MessariCrypto — Ceteris Paribus (@ceterispar1bus) March 20, 2020

Dat lijkt mij echter nog veel te voorbarig. Het is natuurlijk zo dat de Bitcoin halving eraan komt en die wordt door velen als koersopdrijvend gezien. Aan de andere kant gaat de koers nu zo snel omhoog dat de Bitcoin ver uit alle bandbreedtes loopt en dus in de ‘oversold’ terecht komt. Deze situatie, die eigenlijk aangeeft dat de Bitcoin te duur is, zorgt vaak voor een correctie en dat is ook in het algemeen niet vreemd na zo’n sterke rally van meerdere dagen.

Het is dus te verwachten dat de Bitcoin in het weekend stabiliseert en misschien zelfs iets terugloopt. Sterker nog, als je als investeerder voor structurele groei gaat is dit scenario beter dan de razendharde stijgingen. Deze worden immers ongetwijfeld afgestraft met harde dalingen en dat schaadt het vertrouwen op lange termijn.

Kortom, het wordt een spannend weekend voor de Bitcoin-investeerders.