Bitcoin blijft hard stijgen

Het jaar is goed begonnen!





Gaat 2020 een positief cryptojaar worden? 2019 stelde eigenlijk niet zoveel voor. Het kersverse 2020 geeft vooralsnog een positief beeld met flinke stijgingen. Voor zowel Bitcoin als ook andere cryptovaluta.

Op het moment van schrijven heeft Bitcoin vandaag een stijging van meer zes procent te pakken. Op de weekgrafiek is goed te zien hoe de cryptomunt hard bezig is met een klim. Inmiddels zit Bitcoin op een niveau dat we sinds november 2019 niet meer gezien hebben.

De waarde stond vandaag op z’n hoogste punt op ruim 8.700 dollar. Dat scheelt grofweg 1.000 dollar in vergelijking met een week geleden. Nu het sentiment positief is blijven mensen weer kopen. Een gevalletje FOMO met een eventuele daling zou goed kunnen. Hat kan echter ook die doorbreek zijn waar investeerders in Bitcoin al maanden op hopen.

Bitcoin mag dan misschien de bekendste munt zijn, het had niet de grootste stijging vandaag. Andere grote munten zoals Ethereum deden het nog beter vandaag met een stijging van ruim 8 procent. Bitcoin Cash zit zelfs 24 procent in de lift. De cryptomarkt is vroegtijdig uit de winterslaap gekomen?

Beeld: Coindesk