Bitcoin blijft razendsnel stijgen

Maar deze cryptomunten gaan nog harder.





Na een rustige start gaat de Bitcoin sinds de crisis in Iran/Irak razendsnel omhoog. Hoe cru het ook klinkt, de tegenactie van Iran zorgde weer voor een nieuwe impuls die de hele dag doorzet. Als we alle stijgingen van de afgelopen dagen bij elkaar nemen is de munt al ruim 20 % meer waard dan aan het begin van het jaar.

De live koersen, die ik vandaag om 17.10 uur vastlegde, spreken boekdelen.

Toch stijgt de Bitcoin niet het hardst als we de top 25 van meest verhandelde cryptomunten bekijken.

Sterker nog, de traditionele top 5 heeft grote moeite om de Bitcoin te volgen in haar snelle opmars. Deze vijf cryptomunten stegen namelijk in de afgelopen 24 uur het hardst.

Opvallend daarbij is dat ook ChainLink (LINK) na een dipje aan het eind van het vorige jaar weer terug is in het rijtje snelle stijgers. Zeker omdat deze munt vorig jaar met een rendement van meer dan 500% de allersnelst stijgende cryptomunt was.

Ook de Tezos (XTZ) meldt zich, ondanks een negatief weekresultaat weer aan de top. Hiermee is ook een andere munt die de Bitcoin qua rendement versloeg in 2019 weer terug.

Foto: Pixabay