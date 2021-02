Bitcoin bloedbad met enorme dalingen - Apparata

Het is niet alleen vrolijk nieuws voor Bitcoin, want een bloedbad heeft plaatsgevonden met de koers van de afgelopen uren.

Er leek geen einde te komen aan de stijging van Bitcoin. Daar schuilde ook het grote gevaar. Want wat alleen maar omhoog gaat moet ook een keer naar beneden komen. Daar is Bitcoin geen uitzondering op. En vaak als een daling komt is deze aanzienlijk. De daling van de afgelopen uren is hier een goed voorbeeld van.

Bitcoin tikte afgelopen weekend een koerswaarde van meer dan 58.000 dollar aan. Heel even leek de 60.000 dollar in zicht. Die mijlpaal werd niet bereikt. In plaats daarvan werd begin deze week een daling ingezet. Het bleek de start van een vrije val. Met name in de laatste uren was er sprake van een Bitcoin bloedbad.

Beeld: Coindesk

Op het moment van schrijven is er nog maar 47.000 dollar over van de koerswaarde. Een daling van meer dan 10.000 dollar in een mum van tijd. Het is altijd weer speculeren waar een plotselinge daling vandaan komt. De waarde was enorm hard gestegen, dus dat er een correctie zou komen zag iedereen wel aankomen. Wellicht was de tweet van Elon Musk een doorslaggevende factor. Op het sociale netwerk gaf hij aan dat de waarden van Bitcoin en Ethereum wel heel hoog lagen. Zoals wel vaker, zijn de tweets van de nummer 2 rijkste van de wereld van grote invloed. Een hoop Bitcoin-bezitters zullen niet vrolijk naar buiten kijken deze dagen met dit bloedbad.