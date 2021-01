Bitcoin breekt door de 35.000 dollar - Apparata

De bizarre stijging van Bitcoin weet van geen ophouden. Een koerswaarde van 35.000 dollar is voor Bitcoin nu een feit.

Na een paar dagen rust gaat Bitcoin vrolijk verder met het verbreken van records. Afgelopen zaterdag werd de koerswaarde van 30.000 dollar doorbroken. Daarna leek het er even op of er een daling zou volgen. De cryptocurrency steeg namelijk niet verder en had mogelijk met wat weerstand te maken.

Bitcoin door de 35.000 dollar

De afgelopen dagen ging de koers op en neer, eigenlijk een beeld dat we wel vaker zien. Het lijkt een tijdelijk station, want sinds gisteravond is de weg naar boven weer gevonden. Vanmorgen omstreeks 06:00 uur werd een nieuwe recordwaarde van 35.249 dollar aangetikt op Coindesk.

Sommigen zullen hun schouders ophalen en zich afvragen waarom er juist zoveel aandacht is voor Bitcoin. Dat komt omdat de cryptomunt op een absurd hoog niveau aan het stijgen is. Het is zo’n gekke ontwikkeling, dat dit enorm veel aandacht trekt. Het grote onbekende en het gevoel dat er geen hemel rijkt voor Bitcoin maakt de munt zo populair. Tegelijkertijd kan dit een valkuil zijn. Het blijft een financieel instrument. Hou dus altijd je koppie erbij als je gaat beleggen in deze munt, het kan zomaar de andere kant opgaan.