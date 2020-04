Bitcoin breekt door psychologische grens

Zo kan jij als cryptoliefhebber tijdens de lockdown iets unieks beleven.





De Bitcoin worstelde al een tijdje met de psychologische grens van $ 7.000,-. Voor het weekend was het nog de vraag welke kant de Bitcoin op ging en gisteren flirtte de munt ook de hele dag met deze sterke weerstand, al bleef ze boven de grens hangen. Vandaag zien we dat de Bitcoin doorzet en deze psychologische grens achter zich laat.

Overigens is de Bitcoin niet de enige cryptomunt die profiteert van enthousiasme op de beurs. Sterker nog, als we de live cryptokoersen, die ik vandaag om 14.50 uur vastlegde, bekijken zien we dat de andere cryptomunten het zelfs nog beter doen.

De vraag is natuurlijk of we daarmee de negatieve markt gehad hebben en ons in een stijgend patroon op kunnen maken voor de grote koerswinsten die ons na de halving zijn voorgespiegeld. Uiteraard kunnen we daar zelf over filosoferen, maar de organisatie van BlockDown biedt een ander alternatief.

Zij hadden namelijk een fysieke conferentie gepland voor 16 en 17 april. Met gasten als CZ (CEO Binance), Tone Vays (analist), Jimmy Song (Bitcoin-programmeur), de oprichter van Stellar (XLM) en Bitcoin Cash (BCH) enthousiasteling Roger Ver heeft men een aantrekkelijke line-up. Bovendien komt zanger Akon ook zijn cryptomunt toelichten. Natuurlijk had ook dit evenement te kampen met de gevolgen van de lock down, maar in plaats van een willekeurige digitale conferentie kozen zij voor een heel andere aanpak.

Je kunt het tweedaagse seminar namelijk via VR-technologie alsnog volgen alsof je bij deze guru’s in de zaal zit. Voor een toegangsprijs van GBP 20,- (EUR 22,70) lijkt mij dat een bijzondere ervaring. Wellicht haal je er zelfs wat tips mee op waarmee je de investering snel hebt terugverdiend.

Bovendien hoef je voor deze conferentie geen verre reizen te maken of honderden euro’s toegang te betalen. Wellicht heb je zo als cryptoliefhebber een leuke en nuttige afleiding tijdens de lockdown.