Bitcoin speelt met $ 7.500,- en dat wordt morgen spannend

Kunnen we ons vandaag voorbereiden op marktmanipulatie van morgen?

De Bitcoin leek moeite te hebben met de grens van $ 7.000,-. Sinds gisteren is dat echter verleden tijd. Door het experiren van een grote hoeveelheid opties vlogen de koersen omhoog. De $ 7.000,- bleek makkelijk te passeren en ook de volgende weerstand op $ 7.200,- sneuvelde.

Bitcoin op weg naar verdere koersstijgingen?

In de loop van vannacht ging men zelfs snel door de $ 7.500,- maar dat bleek net te veel van het goede. Vandaag zien we een positieve dag waarbij de andere cryptomunten meeprofiteren. In het overzicht met live cryptokoersen, dat ik vandaag om 15.45 uur vastlegde, zien we dat de Bitcoin met de $ 7.500,- speelt en dat andere cryptomunten daarvan meeprofiteren.

Het positieve is dat de technische factoren laten zien dat er in ieder geval tot $ 8.000,- geen sterke weerstanden zijn. Daarmee kan de munt dus makkelijk doorgroeien. Zoals altijd kan dit niet zonder een keerzijde van de medaille. Er gaat morgen namelijk iets gebeuren dat grote invloed op de markt kan hebben.

Profiteren Bitcoin whales van Binance?

De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance gaat namelijk maar liefst 4 uur op slot vanwege gepland onderhoud. Om vier uur op zaterdagmorgen gaat de beurs voor zo’n 4 uur dicht. Daarmee zitten we dus in de staart van de Aziatische markten. Om volledig te zijn, future-trading blijft wel mogelijk.

Dat de grootste cryptobeurs dicht gaat zal, ondanks het weekend, zorgen voor (veel) minder handel. Hierdoor zouden bezitters van Bitcoin, de zogenoemde ‘Bitcoin Whales’ druk kunnen uitoefenen. Door via andere beurzen te handelen is het nu namelijk makkelijker dan normaal om te manipuleren. We weten dat de gevolgen van whales manipulatie groot kunnen zijn. Het is niet voor niets één van de grootste angsten van investeerders. Voorzichtigheid is dan ook geboden en een spannend cryptoweekend gegarandeerd.

Bron: Binance