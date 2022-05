Bitcoin crasht, gaat El Salvador failliet?

In El Salvador is Bitcoin een wettig betaalmiddel, maar de munt blijft sindsdien dalen.

Het Midden-Amerikaanse land maakte vorig jaar Bitcoin een wettig betaalmiddel, maar sindsdien is het blijven dalen. Dit geeft bezorgdheid over de vraag of het in staat zal zijn om zijn volgende schuldbetaling te voldoen.

Bitcoin wettig betaalmiddel in El Salvador

Het Salvadoraanse experiment om Bitcoin legale valuta te maken heeft een muur geraakt. Er zijn veel redenen van de huidige daling. Denk aan de onzekerheid van de oorlog in Oekraïne. Maar ook de stijgende inflatie en het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen. Hierdoor is de prijs van de meest populaire cryptocurrency ter wereld met meer dan 50% gedaald ten opzichte van zijn all-time highs.

Daarom staan ook de obligaties van de regering van El Salvador, op dit moment kan je die kopen tegen 40% van hun oorspronkelijke waarde, onder druk. Dit omdat beleggers beginnen te twijfelen of het land zijn volgende schuldbetaling kan nakomen.

Gevolgen

Afgelopen september kondigde de Salvadoraanse president Nayib Bukele aan dat El Salvador het eerste land ter wereld zou zijn dat Bitcoin als wettig betaalmiddel zou accepteren. Dit naast de Amerikaanse dollar. Ratingbureaus waarschuwden toen al dat de volatiliteit van de cryptocurrency gevolgen zou hebben. Dit voor de toch al kwetsbare overheidsfinanciën van het land. Maar dit weerhield Bukele niet. In oktober kondigde hij aan dat de overheid bijna $ 25 miljoen aan Bitcoin had gekocht.

Dit had direct gevolgen voor het land. De ups en downs van de markt, in combinatie met de verzwakking van instellingen in El Salvador, hebben ertoe geleid dat verschillende kredietbureaus de rating van het land hebben verlaagd. Die grotendeels door de markt wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van wanbetaling in te schatten. Een lage rating betekent dat de overheid crediteuren een hogere rente moet betalen, omdat dit als een hoger risico wordt beschouwd. Nu de koers van Bitcoin een neerwaartse trend laat zien, zijn deskundigen het er over eens dat dit ook van toepassing is op het land.