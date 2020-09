AU, zo hard daalt de Bitcoin vandaag verder - Apparata

Duikt de Bitcoin weer onder de $ 10.000,-? Die kans zit erin en wij vertellen waarom.

Het ging de afgelopen tijd goed met de Bitcoin en de koers leek zich klaar te maken voor een recordrally. Sterker nog, de munt vestigde in augustus zelfs een jaarrecord. Daarom is het voor veel mensen even schrikken dat BTC en de belangrijkste cryptomunten nu hard dalen. Wij bekijken wat er gaande is.

Bitcoin en cryptomunten dalen

Als we de live cryptokoersen bekijken, die ik vandaag om 13.45 uur vastlegde, zien we dat er weinig plezier te beleven is op de cryptomarkt. Zowel de BTC als de belangrijkste cryptomunten schrijven donkerrode cijfers.

Hier zijn wel een aantal redenen voor te noemen.

Waarom daalt de Bitcoin (BTC)?

Er zijn twee voorname redenen waarom de Bitcoin daalt. Allereerst is het vertrouwen in de markt wat weg nadat de politie woensdag een inval deed bij Bithumb, de grootste cryptobeurs ter wereld. Beleggers wilden hun geld weghalen omdat de beurs beschuldigd werd van fraude. Net op dat moment ontstonden er bij twee andere grote beurzen, Coinbase en Binance, problemen. Hierdoor kon men niet handelen en dat is, zeker bij onrust in de markt niet prettig. Vraag is wat er nu gaat gebeuren.

Gaat de BTC onder$ 10.000,-?

Analisten houden er rekening mee dat de koers van de Bitcoin (BTC) nu daalt naar $ 9.600,- om het laatste CME-koersgat te dichten. Dit gat ontstaat omdat er op optiebeurs CME wel openingstijden en sluitingstijden zijn, maar de handel in Bitcoin zelf24/7 doorloopt. Als er een groot verschil zit tussen de sluitkoers op vrijdag en openingskoers op maandag noemt men dit een koersgat. Het blijkt inmiddels dat de koers deze gaten dicht. Men verwacht dat dit komende periode ook gebeurt. Het goede nieuws is dat dit de laatste hobbel zou zijn voor een run naar nieuwe recordkoersen. We zijn benieuwd.

