Bitcoin daalt in één klap met 5,5 procent

De Bitcoin is vanmorgen met 5,5 procent in een rechte lijn naar beneden gestort. Is dit het begin van een grote Bitcoin crash?

De Bitcoin staat al maanden onder druk. Begin juni daalde de koers van de Bitcoin naar een dieptepunt en sindsdien lijkt de weg naar boven langzaam maar zeker weer ingezet. Langzaamaan krabbelde de koers weer zo’n 6.000 euro omhoog.

Vanochtend ging daar in één klap 5,5 procent vanaf. Een enorme daling in no-time. Is dit het begin van een serieus grote Bitcoin crash? Influencer en investeerder CryptoWhale waarschuwde eergisteren op Twitter al voor een aankomende crash van de cryptomunt:

De beste man (of vrouw, we hebben eigenlijk geen idee) heeft meer dan een half miljoen volgers op Twitter. Dus wellicht heeft deze CryptoWhale zelf ook wel invloed op de koers, maar zijn voorspelling komt niet helemaal uit de lucht vallen.

Bitcoin crash

Als je de twee lijnen die hij op de koers tekent steeds dichter bij elkaar komen duidt dat meestal op een aankomende koersdaling. De hoogtepunten van de koers worden steeds hoger, maar de golfbeweging wordt steeds kleiner. Dat duidt op een aankomende Bitcoin crash, aldus de twitteraar.

Als de koers zich zo ontwikkelt verliezen de kopers namelijk hun grip op de markt. De prijzen stijgen dan alleen omdat de kopers steeds inactiever worden. De verkopers staan echter klaar om de controle weer over te nemen en dat veroorzaakt dan uiteindelijk de door CryptoWhale voorspelde crash.

Eergisteren leek nog niet iedereen het met de investeerder en influencer eens, maar met de koersdrop van de Bitcoin deze morgen zou CryptoWhale zo maar eens gelijk kunnen krijgen.