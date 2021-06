Bitcoin daalt na een kleine opwaartse stijging - Apparata

Misschien had je wel gehoopt op een herstel van Bitcoin, maar voorlopig is nog geen sprake van een constante stijging.

De afgelopen weken is het Bitcoin niet gelukt om op het oude niveau te komen. Daarmee bedoelen we de recordwaarde van 67.000 dollar. Sinds een correctie die volgde op het behalen van dit recordniveau zit de Bitcoin in een soort schommelschip, met soms een stijging maar vooral een daling.

Echte Bitcoin stijging blijft uit

Bitcoin lijkt een psychologische moeite te hebben met de 40.000 dollar. Deze week werd de 40k weer aangetikt. Dit bleek echter van korte duur. Inmiddels is de bekendste cryptocurrency ter wereld weer gezakt. Vandaag de dag hebben we het over een koerswaarde van zo’n 37.000 dollar.

Met name in de laatste 30 dagen is een stijging, daling, stijging en daling trend te zien. Zoom je wat verder uit dan is een flinke daling vanuit de top te zien. Het is nog moeilijker geworden om te voorspellen wat Bitcoin kan gaan doen. Traders kijken aan wanneer Bitcoin uit dat schommelschip komt. Voorlopig zit de cryptomunt comfortabel, gezien de huidige trend. Zo’n diepe daling als eerder deze maand, naar bijvoorbeeld 34.000 dollar, is nog niet aan de orde. De schade lijkt daarmee beperkt.