Bitcoin verliest € 500,- door Satoshi Nakamoto

De Bitcoin ging onderuit na een transactie uit ‘zijn’ wallet.

Gisteravond was er plotseling een lichte paniek op de cryptobeurzen te merken. Dit kwam doordat de Bitcoin enige honderden dollars verloor. Nu is dat niet ongebruikelijk, maar de oorzaak was dat zeker wel. Er werd namelijk een hele bijzondere transactie gedaan. Diverse sites sloegen gelijk alarm.

Heeft Satoshi Nakamoto in Bitcoin gehandeld?

Om duidelijk te krijgen wat er gebeurd is kunnen we het best het alert zelf er even bijpakken.

👤👤👤 40 #BTC (391,055 USD) transferred from possible #Satoshi owned wallet (dormant since 2009) to unknown wallet



ℹ️ The coins in this transaction were mined in the first month of Bitcoin's existence.



Tx: https://t.co/hxDJGGtfF0 — Whale Alert (@whale_alert) May 20, 2020

Zoals je ziet werd er dus een transactie gedaan uit één van de eerste wallets en daarmee was de kans groot dat de transactie door de nog altijd mysterieuze Satoshi Nakamoto gedaan was. De markt veerde direct op. Was de legendarische ontdekker van de Bitcoin terug?

Onderzoekers concludeerden later dat de transactie niet door Satoshi zelf gedaan is, maar door iemand die dichtbij hem stond (en hem wellicht persoonlijk kende). De bijnaam van deze illustere figuur is ‘Patoshi’.

Here's a visualization of the Patoshi pattern with the block that was just spent. The blocks believed to be Satoshi have a specific pattern in the nonce, which this block does not have pic.twitter.com/E86eEs6MZf — nic carter (@nic__carter) May 20, 2020

Waarom reageerde de markt negatief?

Satoshi heeft in zijn tijd ruim 1,5 miljoen BTC gemined. Sinds hij verdwenen is zijn deze munten nooit meer verplaatst. De algemene gedachte is dan ook dat deze munten niet meer verhandeld zullen worden. Daarom trekt men de munten vaak af van de 21 miljoen BTC die zullen ontstaan.

Wanneer Satoshi opduikt en zijn munten wel vrijelijk beschikbaar zouden komen betekent dit dat de BTC veel minder schaars is dan nu gedacht. Dit leidt tot prijsdruk.

Waarom herstelt de Bitcoin niet?

Je zou denken dat de koers weer oploopt nu blijkt dat het gevaar van minder schaarste geweken is. Dit is niet het geval. De markt reageert al een week nauwelijks en blijft stabiel. Doordat gisteren veel verkopen plaatsvonden daalde de koers snel met enige honderden euro’s. Hoewel het gerucht ontzenuwd werd zijn er weinig redenen om nu opnieuw in te stappen en dus ruiken de beren hun kans. Dit zien we terug in de live cryptokoersen die ik vandaag om 12.10 uur vastlegde.

De vraag is natuurlijk welke impact dit zal hebben op de weg naar de recordkoers die was ingezet.