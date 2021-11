‘Bitcoin daalt verder als dit punt bereikt is’

Het is spannend of de koers nog verder daalt, want een breekpunt komt in zicht en dan kan Bitcoin nog harder en verder gaan dalen.

Na het recent behalen van een nieuwe all time high begeeft Bitcoin zich in een dal. Geen diep dal, zo ver is het nog niet. De bekendste cryptocurrency ter wereld begeeft zich rondom een koers van zo’n 60.000 dollar. Van paniek in de tent kun je nog absoluut niet spreken. Dat kan wel als een serieuzere daling is ingezet. Die ligt om de hoek, aldus analist Katie Stockton van Fairlead Strategies tegenover Business Insider.

Bitcoin koers

De analist stelt dat een koerswaarde van 58.000 dollar hier als cruciaal wordt gezien. Mocht Bitcoin verder dalen na dit punt, dan kan dit een reactie veroorzaken voor een nog lager dieptepunt. Tot nu toe is er nog voldoende support voor 58.000 dollar. Een berenmarkt dreigt als Bitcoin verder daalt naar 52.900 dollar, aldus Stockton.

Vanaf de 58.000 dollar koerswaarde zou de coin nog eens in rap tempo 12 procent kunnen dalen, bovenop de daling die we de afgelopen dagen hebben gezien. Zo ver is het nog niet en misschien komt het ook niet zo ver. Vooralsnog ziet het er namelijk vrij stabiel uit, merkt ook de analist op.