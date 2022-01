Bitcoin daalt, voor het eerst in weken, keihard

Een behoorlijke daling van Bitcoin, dat hebben we in 2022 nog niet gezien. Dit is de stand van zaken.

Bitcoin is het nieuwe jaar in een relatief rustige sfeer begonnen. Als je naar het koersverloop kijkt tenminste. Ongeveer een week na de jaarwisseling volgde een best wel flinke daling, maar daarna kwam er stabiliteit. Eigenlijk bleef de koers een klein beetje op en neer bewegen voor een periode van enkele weken. We hebben het over 7 januari tot en met vandaag, de 21ste.

Vandaag zien we een heel ander beeld. Opnieuw heeft Bitcoin met een forse daling te maken. Meer dan 7 procent aan waarde is opgegaan in rook. Vannacht raakte de koers de support kwijt bij 40.000 dollar en toen ging het meteen hard. Bitcoin daalde naar een voorlopig dieptepunt van 38.287 dollar op Coindesk. Sinds het bereiken van dit dieptepunt rakelt de koers weer een beetje op met kopers. Maar van een omkeer is nog absoluut geen sprake.

Al weken dreigde dit scenario. Bitcoin zat in een stabiel vaarwater met alles behalve een enorm volume. Een recept voor een naderende uitbraak. Als die volume zou komen zou een uitbraak naar boven of naar beneden moeten gebeuren. Dat laatste is hier het geval, getuige de behoorlijke daling van Bitcoin. Zoals gezegd zijn er nog geen indicatoren dat het tij is gekeerd. Kortom, een nog hardere daling voor de komende dagen of weken is zeker niet uitgesloten.