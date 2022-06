Bitcoin daalt weer en er zijn meer zorgen!

De digitale munt daalt weer na het weekend, maar er zijn meer zorgen over Bitcoin dat de koers negatief kan beïnvloeden.

Het lijkt een terugkerend fenomeen. Bitcoin stijgt in het weekend, om daarna op maandag al de winst weer te verliezen. Analisten zien dit ook. IncomeSharks noemt het zelfs Monday dumps, Tuesday pump. Hij zegt dus dat maandag de winst weer weg is, om de koers op dinsdag weer te laten oplopen. Bitcoin blijft hierdoor onder de 30.000,- dollar, maar er zijn nog meer problemen.

Bitcoin daalt

Op het moment van schrijven staat de munt een goede 5% in de min. Andere analisten waarschuwde eerder al, voordat de daling begon, dat de stijging geen prijsverhoging is die lang aan zal houden. Dit komt onder andere door de lage liquiditeit en gebrek aan kopers. Het geeft aan dat investeerders nog steeds heel terughoudend zijn.

Tevens moeten we rekening houden met dat Bitcoin nog de recente ‘lows’ van ongeveer 27.000,- dollar kan gaan opzoeken. Het is zelfs mogelijk dat het kan zakken naar de 200 weken moving average van rond de 22.300,- dollar. Daarnaast doemt er nog een naar scenario op.

Miners

Bitcoins dienen ‘gemined’ te worden. Een van de dingen die miners doen zijn nieuwe Bitcoins ‘maken’. Hier is veel computerkracht en stroom voor nodig, dit kost geld. Op dit moment wordt er weer gevreesd voor een zogenaamde miner capitulatie. Het is een risico dat er altijd is, maar we hebben er al een tijd niks over gehoord. Nu is het dus weer terug.

Het betekent dat door de lage prijs van Bitcoin het steeds minder aantrekkelijk is om te minen. Dit kan je ook terug zien in verkopen, want miners dumpen dan hun munten. Als Bitcoin nog meer zakt, dan zal de kans op miners capitulatie verder toenemen en de weg naar beneden versterken.