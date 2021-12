Bitcoin daling is maar een dipje

De koers van de populaire digitale munt Bitcoin ging hard naar beneden, maar het is volgens analisten maar een dipje. Verdere groei komt eraan!

Het hoofd van onderzoek van Fundstrat Global Advisors is van mening dat Bitcoin (BTC) nog steeds “exponentiële groei” voor zich heeft. Terwijl hij de recente prijsschommelingen van de cryptocurrency erkende, benadrukte de strateeg dat Bitcoin tot nu toe zijn verliezen in korte tijd heeft herwonnen. Geen reden tot zorgen dus.

Bitcoin dipje

De managing partner en hoofd van onderzoek van Fundstrat Global Advisors, Thomas Lee, sprak over de vooruitzichten voor Bitcoin in een interview met CNBC Monday. Hij is een Wall Street-strateeg met meer dan 25 jaar ervaring in aandelenonderzoek. Voordat hij Fundstrat mede oprichtte, was hij van 2007 tot 2014 de belangrijkste aandelenstrateeg van J.P. Morgan. Iemand met veel ervaring dus.

Hij adviseert dan ook om te investeren in de digitale munt. Hierbij benadrukt hij dat de cryptocurrency nog steeds “exponentiële groei” heeft naarmate het meer mainstream wordt. Hoewel hij erkende dat de prijs van BTC recentelijk is gedaald, benadrukte hij dat het logischer was om de cryptocurrency vast te houden door volatiliteit in plaats van de schommelingen te verhandelen. Hij legde uit: ‘Elk jaar maakt Bitcoin al zijn winsten in 10 dagen en als je die 10 dagen geen Bitcoin bezit, verlies je 25% per jaar. Voor mij is het soort bloedbad in het weekend dat plaatsvond, pijnlijk, maar het komt vrij vaak voor’.

Miljoen per munt

Er gaan meer positieve geluiden rond. Miljardair Barry Sternlicht, de voorzitter van Starwood Capital Group, zei vorige week dat Bitcoin een miljoen dollar per munt waard zou kunnen zijn. De oprichter van Skybridge Capital zegt dat de munt gemakkelijk zal worden verhandeld voor $500K.