‘Bitcoin dead’ meest ingevoerd op Google

Afgelopen weekeinde brak de zoekopdracht ‘Bitcoin dead’ bij Google alle records. De gevreesde ondergang van de bekendste cryptomunt staat bovenaan de Google zoekstatistieken.

De Bitcoin houdt iedereen flink bezig. Door de toenemende inflatie, de stijgende rente, de dalende beurs en het afnemende vertrouwen, staat de koers van de Bitcoin al weken in standje apocalyps.

Paniek

Dat zie je niet alleen in de paniek op de markt terug maar ook op de statistieken van Google. Daar bereikte de zoekterm ‘Bitcoin dead’ de hoogste score ooit. Google Trends houdt de interesse in zoektermen in de loop van de tijd bij en geeft de zoektermen een score van 1 tot 100 op basis van het totaal aan zoekopdrachten van gebruikers.

Deze gegevens worden geanonimiseerd en gecategoriseerd per onderwerp. Daarnaast wordt de geografische locatie bij gehouden vanaf waar de zoektermen zijn ingevoerd.

Bitcoin dead

Econoom, ondernemer en volger van alles wat maar met crypto te maken heeft zette het even voor ons onder elkaar op Twitter, wij vatten het hier even voor je samen.

‘Bitcoin dead’ scoort afgelopen weekeinde wereldwijd op de schaal van de eerder genoemde 1 tot 100 een 100! Vooral in Australië, Singapore en Ierland is er veel gezocht op de zoekterm. De VS en Canada maken de top 5 compleet.

De Google zoekresultaten weerspiegelen goed de angst die er momenteel leeft in de crypto markt. De neerwaartse spiraal van de Bitcoin van de afgelopen maanden zie je dus ook terug op Google.

Bodem bereikt?

Overigens is de bekendste cryptomunt al zo vaak doodverklaard, dat de meningen ook nu niet eenduidig zijn. Ook dat zie je weer enigszins terug in de koers. Iedere keer als de bodem bereikt lijkt veert hij weer wat op. Je wil tenslotte kopen op het laagste punt. Maar of dat laagste punt al achter ons ligt of dat het ergste nog moet komen, of de Bitcoin echt dood is, gaat of was, dat zal de tijd moeten leren.