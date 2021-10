Bitcoin door 50.000 dollar, maar doet nog rustig aan

Geen gekke ontwikkelingen voor Bitcoin, ondanks het feit dat vandaag na lange tijd de 50.000 dollar koerswaarde werd doorbroken.

Het hang al even in de lucht bij speculanten. Er zou vroeg of laat een moment komen dat Bitcoin weer door de 50.000 dollar in waarde zou gaan. Het heeft misschien enkele weken langer geduurd dan verwacht, maar het feit heeft plaatsgevonden. Omstreeks lunchtijd was de 50k een feit op Coindesk.

Bitcoin voor het eerst in weken op 50.000 dollar

Een enorme opmars was niet het gevolg. Sterker nog, de prijs bleef grotendeels vandaag rond deze koerswaarde hangen. Op dit moment is de prijs zelfs enkele honderden dollars gedaald en onder de 50.000 dollar gekomen. Bitcoin heeft de 50k sinds begin september niet meer aangeraakt. Toen volgde er wekenlang een daling met een dieptepunt zo rond de 40.000 dollar. Van dat dieptepunt lijkt de bekendste cryptocurrency ter wereld nu steeds meer afstand te nemen.

Helemaal overtuigend is de high-five van deze 50k niet. Bitcoin tikte 50.000 dollar inderdaad als een soort high five aan, maar er zat geen lijm aan die hand. Kortom, gezien de ontwikkelingen bestaat de kans dat investeerders en traders hun winst pakken en dat de munt juist weer een stukje daalt. Van een overtuigende opmars naar boven, zoals Bitcoin als een soort achtbaan kan zijn, is nu nog geen sprake.