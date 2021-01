Bitcoin door het dak en nadert waarde van 35.000 dollar - Apparata

Zelfs als je met de kerstdagen bent ingestapt in Bitcoin kun je nu met een leuke winst uitstappen, de munt nadert 35.000 dollar.

De afgelopen dagen gedraagt de Bitcoin zich weer op ouderwets niveau. Geen stijgingen van tientallen of honderden dollars, maar duizenden dollars in slechts een paar uur tijd. Investeerders smullen van de gang van zaken. Kopen, verkopen, kopen en verkopen. Zolang het goed gaat valt daar een hoop lol aan te beleven.

Voorlopig lijkt er nog geen einde aan het licht van de Bitcoin tunnel, de koerswaarde van 35.000 dollar ligt voor het grijpen. Vanmorgen was de munt behoorlijk in de buurt met een koerswaarde van bijna 34.700 dollar. Op het moment van schrijven staat de munt op 33.500 dollar. Daar valt echter geen zinnig woord over te zeggen. Lees je dit artikel een halfuur na publicatie, dan kunnen de feiten alweer heel anders zijn.

Voor velen is de Bitcoin een soort grijpbare loterij waar je nu in korte tijd een hoop geld mee kunt verdienen. Hier schuilt ook een gevaar. The sky is the limit en door dit record na record lijkt er geen einde aan de koerswaarde te komen. Maar de Bitcoin is een financieel instrument en een correctie gaat vroeg of laat ongetwijfeld gebeuren, of dat nu bij 35.000 of bij 40.000 dollar is. Het zijn spannende tijden voor de liefhebber.

Beeld: Coindesk