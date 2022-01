Bitcoin door het putje, is er nu paniek?

Als je kijkt naar de koers van Bitcoin dan is er inderdaad paniek waarneembaar. Bitcoin is flink gedaald de afgelopen uren.

Het kan naar boven, het kan naar beneden. In het geval van Bitcoin is overduidelijk dat laatste aan de gang. De bekendste cryptocurrency is flink minder waard geworden. Veel altcoins volgen het voorbeeld. Het voorlopige dieptepunt is 42.503 dollar op Coindesk. Die koers werd diep in de ochtend bereikt. Sindsdien is Bitcoin weer een klein beetje omhoog gekrabbeld.

Bitcoin paniek

Al een lange tijd heeft Bitcoin te maken met een neerwaartse koersontwikkeling. De afgelopen week is de coin met bijna 8 procent gedaald. Zoom je uit naar de afgelopen 30 dagen dan zie je dat Bitcoin ruim 15 procent is gedaald. Het beeld is nog roder wanneer je kijkt naar de afgelopen 60 dagen. Namelijk een daling van een dikke 30 procent. Dat is fors.

Bitcoin komt vanaf een alltime high van meer dan 65.000 dollar. Dat de coin nu dreigt te dalen naar een koerswaarde onder de 40.000 dollar betekent bijna een halvering in waarde. Zolang het sentiment niet goed is zal ook de koers niet klimmen maar eerder dalen. Kortom, er zit niets anders op dan uitzitten als je (flink) hoger bent ingestapt. Met een groot verlies je portfolio verkopen is nooit aan te raden.