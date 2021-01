Bitcoin doorbreekt $ 40.000, einde niet in zicht - Apparata

Het nieuwste record is dat Bitcoin zijn eigen oude record dubbel heeft doorbroken met een waarde van $ 40.000. Is de weg naar boven nu helemaal open?

Toen Bitcoin vorig jaar december op het oude record kwam van om en nabij de 20.000 dollar hing er een positief sentiment. Eindelijk was de cryptomunt weer op het niveau van de top in 2017. Tegelijkertijd ontstond de vraag of daarmee de top was bereikt, of dat Bitcoin dit keer door kon groeien. Nou, dat laatste hoeven we je niet meer uit te leggen.

Bitcoin door de 40.000 dollar

Bitcoin is vandaag door de 40.000 dollar gebroken. Dat betekent dat de cryptomunt in minder dan een maand (!) een volle 100% in waarde is gestegen. Best bizar als je erover nadenkt. En ook na het aantikken van die 40k is er geen dip ontstaan, maar groeide de munt gestaag door. Het hoogtepunt staat op het moment van schrijven op een waarde van 41,962 dollar op Coindesk.

Voorlopig is het alleen de Bitcoin die het vandaag zo goed doet. Altcoins als Ethereum en Stellar volgen niet, maar noteren zelfs verliezen. Het is dus niet zo dat de altcoins automatisch meeliften op het succes dat de Bitcoin nu geniet. Met een stijging van honderd procent lijkt niets meer onmogelijk. Gaat de munt inderdaad ooit die 100.000 waarde aantikken waar analisten ooit over spraken?