Bitcoin-eigenaren steunen Oekraïne door munten te geven

De oorlog in Oekraïne brengt veel teweeg. Bitcoin-eigenaren steunen in grote getalen het land en dat doen ze door Bitcoins te doneren.

Sinds de oorlog is uitgebroken hebben veel eigenaren van Bitcoins wat gedoneerd. Dit om het leger te steunen. Donaties van cryptovaluta zijn binnengestroomd in een non-profitorganisatie die Oekraïense soldaten ondersteunt. Een paar dagen geleden was er meer dan $5 miljoen binnengehaald.

Bitcoin-eigenaren steunen Oekraïne

Een van de grootste niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die steun verlenen aan het Oekraïense leger, Come Back Alive, heeft miljoenen aan Bitcoin-donaties ontvangen, nadat Rusland een grootschalig offensief tegen Oekraïne had gelanceerd. De in Kiev gevestigde groep, opgericht in 2014, biedt ondersteuning aan Oekraïense soldaten, waaronder militaire uitrusting, trainingsdiensten en medische benodigdheden.

De digitale donaties aan het Bitcoin-adres dat op de website van de organisatie staat, schoten donderdag omhoog nadat Rusland de aanval begon. Op het moment van schrijven heeft het wallet-adres ongeveer 131 Bitcoins ontvangen.

Donaties stijgen

De hoofdwetenschapper en mede-oprichter van blockchain-analyseplatform Elliptic, Tom Robinson, tweette erover. Donaties van cryptocurrency ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten stijgen enorm. “Cryptocurrency wordt steeds vaker gebruikt om oorlogen te crowdfunden, met stilzwijgende goedkeuring van regeringen”, zei hij aan CNBC.

De Come Back Alive-organisatie begon in 2018 Bitcoin-donaties te accepteren. Deze donaties zijn de laatste tijd enorm gestegen. Ondertussen is wel de fondsenwervingspagina van Come Back Alive op Patreon verwijderd door het platform. Op dit platform kwam ook $300.000 binnen, maar toen hij pas inlogde was de pagina verwijderd. Het platform onderzoekt dit nu, maar zei eerder dat het geen campagnes toe staat die betrokken zijn bij geweld of de aankoop van militair materieel, ongeacht de oorzaak ervan.