Bitcoin eindigt knotsgekke maand met een dieptepunt - Apparata

Na alle hosanna van de afgelopen weken sluit Bitcoin de maand februari af met een dieptepunt . Dit is de stand van zaken op dit moment.

Als Bitcoin stijgt hoor je er links en rechts ontzettend veel over. Het is meestal wat stiller als het niet zo goed gaat met de koers. Dat is op dit moment aan de hand. De bekendste cryptomunt ter wereld is aan het dalen en ook de altcoins zoals Ethereum gaan mee in deze negatieve sleur.

Bitcoin heeft een voorlopig dieptepunt bereikt aan het einde van februari, met een koerswaarde onder de 44.000 dollar. Dat is toch heel anders dan het hoogtepunt van meer dan 57.000 dollar eerder deze maand. Februari lijkt daarmee twee gezichten te hebben. Voorlopig is het de maand waar Bitcoin de hoogste koerswaarde ooit raakte. Tegelijkertijd is de waarde weer flink gedaald ten opzichte van dit hoogtepunt op deze laatste dag van februari.

Bitcoin in de laatste week van februari

Reden voor paniek is er (nog) niet. De koers heeft ongekende waarden gekend in een zeer korte tijd. De waarde zit nu op het niveau van 10 februari. En dat is met 44.000 dollar echt niet verkeerd. Sterker nog, Bitcoin begon aan 2021 met een koerswaarde onder de 30.000 dollar.

Pas als deze daling door gaat zetten is er kans dat het negatief segment groeit. En dan blijkt het instappen van bijvoorbeeld een groot bedrijf als Tesla slechts een tijdelijke oppepper.