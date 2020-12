Elon Musk toch in Bitcoin? Ripple (XRP) in grote problemen - Apparata

Geen rustige kerst voor Bitcoin en broertje Ripple (XRP).

De Bitcoin heeft vlak voor de kerst te maken met erg veel aandacht. Dit lijkt vooralsnog positief. Dat kan niet gezegd worden van de aandacht die Ripple (XRP), een andere cryptomunt, krijgt. Wij brengen je op de hoogte en kijken naar de live koersen.

Zo staan de koersen van Bitcoin en cryptomunten ervoor

Na de stijging van eerder deze week zien we dat de Bitcoin nu stagneert. De koers beweegt iets onder het niveau van gisteren, maar dat is na de roecordrally van de afgelopen tijd geen verrassing. De live koersen van andere cryptomunten, die ik vandaag om 10.05 uur vastlegde, kent meer verrassingen.

Elon Musk toch in Bitcoin?

Ondertussen is er ook in niet-financiële kringen rumoer om de Bitcoin. Elon Musk deed namelijk weer van zich spreken. Hij kreeg van een van zijn volgers de suggestie om het balanskapitaal van Tesla (momenteel meer dan een miljard dollar) te converteren in Bitcoin. Tot verrassing van velen reageerde de tech-gigant met een inhoudelijke vraag, als was deze wellicht een beetje ironisch bedoeld. Hoe dan ook, er was direct voer voor speculatie.

Ripple (XRP) in vrije val en dat lijkt voorlopig niet te stoppen

In het koersoverzicht zien we dat Ripple (XRP) ongekende verliezen lijdt. De reden hiervoor is dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC aanklachten heeft ingediend tegen het bedrijf achter de cryptomunt en twee topmannen. Daarmee dreigen grote boetes en wellicht zelfs celstraffen. De zaak, die in Amerika speelt, leidt tot paniek onder Amerikaanse investeerders. Zeker omdat grote bedrijven zoals MoneyGram zich distantiëren van de cryptomunt. Het lijkt er dan ook op dat het een spannende kerst wordt voor de cryptomart. Zouden we nog een record voor de Bitcoin krijgen voor oud en nieuw?