Bitcoin en andere cryptomunten in vrije val, hoe ver nog?

De aanleiding lijkt bekend en daar is weinig aan te doen...

Sinds gisteravond zijn de cryptomunten in een flinke koersval terecht gekomen. De Bitcoin verliest en is inmiddels ruim onder de $ 7.000,- terecht gekomen. Daarmee is de poging om eerder koersverlies goed te maken gestrand. Andere cryptomunten verliezen nog meer. Dit is duidelijk te zien in de live koersen, die ik vandaag om 17.40 uur vastlegde.

De oorzaak is prijsdumping als gevolg van een Chinees piramidespel, genaamd Plustoken. Hoewel deze zomer al zes betrokkenen zijn aangehouden door de Chinese autoriteiten blijkt uit onderzoek dat de dumping van gestolen cryptomunten, waaronder Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) doorgaat. Gisteren is dit opnieuw onder de aandacht gekomen door een onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog grote hoeveelheden cryptomunten ‘geparkeerd’ staan. De verwachting is dat deze ook gedumpt zullen worden. Hierdoor zijn handelaren nerveus en paniekerig. Een aanhoudende verkoopgolf is het gevolg. Dit wordt versterkt doordat de Bitcoin onder kritieke psychologische grenzen (zoals $ 7.000,-) beweegt. Deze limieten worden vaak ingesteld door handelaren die met automatische orders werken. Doordat deze triggers geraakt worden volgen automatisch meerdere verkopen.

De meningen van diverse analisten zijn bearish. Men voorziet dat de beren en de bulls de komende tijd met elkaar in gevecht blijven. Als grote steunfactor ziet men het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen. Dit ligt rond de $ 5.000,-. Wanneer de Bitcoin daarboven weet te blijven verwacht men herstel. Duikt de Bitcoin daar (voor het eerst in de geschiedenis) onder, dan is een nieuwe koersbodem van $ 3.000,- of zelfs $ 1.250,- niet ondenkbaar. Hoewel deze analyse door één analist gedeeld is wordt deze in de commentaren gesteund door diverse andere analisten.

BTC could fall another 11-12% here, before it finds any kind of support near 6000. Ultimately, I think we're heading to at least the 5000 range, to test the 200 week MA. If that fails, it will be the first time in BTC's history, and I think BTC would fall to 3000 then 1250. — MAGIC (@MagicPoopCannon) December 16, 2019

Op langere termijn ziet men enige positieve aanknopingspunten richting de Bitcoin halving (aangekondigd voor april volgend jaar). Vraag is uiteraard hoe concreet deze interesse blijft als de Bitcoin inderdaad in negatieve zin geschiedenis zou schrijven. Een kerstcadeau kunnen we vooralsnog dus wel vergeten.