Bitcoin en belastingaangifte: wat je moet weten

Je moet Bitcoin en andere cryptovaluta melden in je belastingaangifte als je deze bezit. Hoe werkt dat?

Vermogen behoort tot box 3 in de belastingen. Het bezit van cryptocurrency valt ook onder het hebben van vermogen. En dat betekent dat je netjes moet opgeven hoeveel je bezit, hoe weinig dat ook is. Het is zeker aan te raden dit te doen. Er staat een boete te wachten als je niets opgeeft en wel crypto bezit. De Belastingdienst kan hier na jaren nog een zaak van maken. Voorkom achteraf ellende en geef je Bitcoin bij de Belastingdienst op als je aangifte gaat doen!

Op de website van de Belastingdienst staat het volgende omschreven als het gaat om de particuliere cryptobezitter:

Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform. de Belastingdienst

Die peildatum ligt dus op 1 januari. Het beste is om 1 januari 00:00 aan te houden. Grote kans dat jij bezig was om een dikke fles champagne open te kurken op dat tijdstip. Geeft niet, we geven je groot gelijk. Gelukkig kun je eenvoudig achterhalen wat de koers was op dat moment. Via CoinMarketCap kun je de historische data van de cryptocurrency die jij bezit achterhalen. Simpelweg zoek de koers op van 1 januari 00:00 Nederlandse tijd. Bereken vervolgens wat jouw wallet waard is aan de hand van de koers op dat moment. Kan het makkelijker? Ja, maar dat is er eentje voor volgend jaar. Neem volgend jaar een screenshot van je portfolio exact om 00:00 op 1 januari 2023.

Belastingaangifte Bitcoin: Let op!

Je gaat straks belasting doen over 2021. Heb je halverwege vorig jaar voor het eerst crypto gekocht, dan heb je niet met de Belastingdienst te maken. Je had immers op 1 januari 2021 geen crypto in bezit. Volgend jaar ben je wel aan de beurt, als je belasting gaat doen over 2022 en je op 1 januari, gisteren dus, wel crypto in bezit had.